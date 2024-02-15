Гинеколог Близнюк перечислила неочевидные симптомы ВИЧ

По словам врача-гинеколога Елены Близнюк, ВИЧ-инфекцию нельзя сразу определить, поскольку первые симптомы больше похожи на грипп. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она отметила, что в первые недели после попадания ВИЧ в организм человека у человека поднимается температура до 39 °С, наблюдаются боли в суставах или мышцах и присутствует легкий кашель.

По мнению медика, при заражении ВИЧ-инфекцией возможно появление повышенной утомляемости, увеличение лимфоузлов, прежде всего шейных.