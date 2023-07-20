Гинеколог Боброва назвала способы избежать развития рака шейки матки

По информации ВОЗ, Австралия будет первым государством, где удастся избавиться от новых случаев рака шейки матки за счет введенной 32 года назад вакцинации всех от ВПЧ. Врач акушер-гинеколог Евгения Боброва рассказала, что способствует развитию данного заболевания и как обезопасить себя. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, к развитию рака приводят предродовые изменения, поэтому крайне важно провести своевременную правильную терапию. Изменения, называемые дисплазией, вызываются типами вируса папилломы человека, которые передаются половым путем. Они, к счастью, вылечиваются благодаря работе иммунной системы.

Медик отметила, что риск заражения снижается при использовании презерватива.

Кроме того, весьма важно проходить скрининг рака шейки матки при помощи соскоба у специалиста.