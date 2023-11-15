Гинеколог Черников объяснил, какие категории людей могут получить ожоги в солярий

Кожа является наибольшим органом человека, однако многие не заботятся о нем и нередко посещают солярии, что может привести к множеству проблем. Акушер-гинеколог Алексей Черников рассказал, каким образом отражается искусственный загар на здоровье женщин. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, избыток ультрафиолета провоцирует рост опухолей, прежде всего кожных, а также приводит к сухости кожи и слизистых, а в случае посещения солярия способствует развитию сухости слизистых половых органов.

Врач добавил, что при наличии витилиго на половых органах можно получить ожоги участков без пигмента.

По его мнению, посещение солярия приводит к прогреванию, что может способствовать росту миоматозных узлов и кист при эндометриозе.

Медик отметил, что при наличии миомы вообще следует отказаться от солярия. Кроме того, следует защищать наклейками ареолы молочных желез и слизистые половых органов.