Гинеколог Черников заявил, что потерять девственность можно даже в связи с применением тампонов

Девственная плева является складкой слизистой оболочки с отверстием, прикрывающей вход во влагалище. Именно ее разрыв и считается моментом потери девственности. По словам врача-гинеколога Алексея Черникова, тем не менее бывают случаи, когда женщины остаются «девственницами» даже во время беременности. Об этом сообщает Life.ru .

Он пояснил, что бывает, что девственная плева настолько плотная, что дефлорация естественным путем невозможна, и ее приходится рассекать скальпелем.

По мнению медика, если женщина ведет половую жизнь, но в плеве имеется большое отверстие или половой член малого диаметра, то ее разрыв произойдет уже при родах.

Он добавил, что при узком отверстии в девственной плеве, плохой эластичности, низкой плотности дефлорация может произойти любым упругим предметом, в том числе и тампоном.