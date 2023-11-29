Гинеколог Черников заявил, что потерять девственность можно даже в связи с применением тампонов
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Девственная плева является складкой слизистой оболочки с отверстием, прикрывающей вход во влагалище. Именно ее разрыв и считается моментом потери девственности. По словам врача-гинеколога Алексея Черникова, тем не менее бывают случаи, когда женщины остаются «девственницами» даже во время беременности. Об этом сообщает Life.ru.
Он пояснил, что бывает, что девственная плева настолько плотная, что дефлорация естественным путем невозможна, и ее приходится рассекать скальпелем.
По мнению медика, если женщина ведет половую жизнь, но в плеве имеется большое отверстие или половой член малого диаметра, то ее разрыв произойдет уже при родах.
Он добавил, что при узком отверстии в девственной плеве, плохой эластичности, низкой плотности дефлорация может произойти любым упругим предметом, в том числе и тампоном.