Гинеколог Чмарова объяснила преимущество прокладок над тампонами

Многие женщины в период менструаций не знают, что лучше использовать - тампоны или прокладки. Врач акушер-гинеколог Ирина Чмарова объяснила, чем прокладки безопаснее тампонов. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, при применении тампонов имеется риск развития синдрома токсического шока, возникающий при неправильной эксплуатации. Тем не менее такой шок, появившийся вследствие скопления инфекций, встречается крайне редко.

Медик подчеркнула, что риск развития вагинальной инфекции, травматизации шейки матки и слизистой влагалища минимален при соблюдении элементарных мер безопасности.

По мнению врача, не следует использовать тампон более шести часов.

Она подчеркнула, что в любом случае выбор стоит делать в пользу прокладок, а не тампонов.