Гинеколог Голубкова перечислила являющиеся предвестниками менопаузы симптомы

Примерно в 50 лет у женщин наступает менопауза, то есть организм прекращает производство яйцеклеток, происходит уменьшение выработки женских половых гормонов. Акушер-гинеколог Наталья Голубкова объяснила, какие симптомы могут предшествовать данному периоду. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее мнению, возможны психоэмоциональные нарушения, вроде изменений настроения, нарушений сна, снижения памяти и внимания.

Медик добавила, что также вероятно появление приливов, потливости, головных болей, сердцебиения и повышение артериального давления.

По ее словам, наблюдаются нарушения менструального цикла.

Акушер-гинеколог подчеркнула, что отодвинуть данный процесс невозможно, тем не менее реально значительно улучшить качество жизни и справиться с симптомами менопаузы.