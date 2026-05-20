В подмосковной Балашихе стартовал капремонт дома 1953 года постройки

Специалисты подрядной организации Фонда капитального ремонта приступили к капитальному ремонту в трехэтажном кирпичном доме №12 микрорайона Дзержинский, который построили в 1953 году, строительная готовность объекта достигла 10%. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Общая площадь работ составит более 1,6 тыс. кв. м. В здании проведут работы по обновлению электрооборудования: заменят вводно‑распределительное устройство, этажные распределительные щиты и кабельные магистрали (стояки), модернизируют общедомовую систему освещения. Кроме того, специалисты выполнят ремонт заземления и пусконаладочные работы. Ремонт завершат в июле 2026 года.

