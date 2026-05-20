Тренер Назаров высказался о финале Кубка Гагарина: «Два огромных грузовика, заправленных лучшим в мире топливом»

Российский тренер Андрей Назаров в разговоре с «Чемпионатом» высказался о противостоянии ярославского «Локомотива» и казанского «Ак Барса» в Кубке Гагарина.

Накануне «Локомотив» выиграл пятый матч серии 4:1 и вырвался вперед в противостоянии 3-2. Шестой матч пройдет 21 мая в Казани.

«Мы наблюдаем, как два огромных грузовика из КХЛ, заправленных лучшим в мире топливом, мчатся к желанному результату. Все решится на льду, пусть победит сильнейший», — сказал Назаров.

Специалист отметил, что в этом противостоянии сильнейших команд лиги произойти может все что угодно и предсказать итоговый результат невозможно. Также Назаров обратил внимание на аншлаги на трибунах и высокие рейтинги трансляций Кубка Гагарина на телевидении.

