На предприятии Воскресенска провели День информирования в рамках федерального проекта «Производительность труда»

На предприятии Воскресенска подвели итоги этапа «Диагностика и планирование» в рамках федерального проекта «Производительность труда». Об этом сообщила пресс‐служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участие в проекте стало для компании важным шагом на пути оптимизации производственных процессов. В ходе диагностики специалисты выявили «узкие» места, которые сдерживали эффективность работы предприятия. Детальный анализ позволил не только зафиксировать существующие проблемы, но и количественно оценить потери — как временные, так и ресурсные, — возникающие на разных этапах производства.

Ключевой особенностью проекта стало тесное взаимодействие коллектива предприятия ООО «НПО АСТА» с экспертами Регионального центра компетенций Московской области. Специалисты РЦК не только провели всестороннюю оценку текущих бизнес‐процессов, но и предложили конкретные решения на основе инструментов бережливого производства. Совместная работа позволила сформировать четкий план мероприятий по устранению выявленных потерь и повышению общей эффективности предприятия.

