Агроном Суровцев назвал три весенних правила ухода за крыжовником для урожая

Крыжовник — один из самых живучих и неприхотливых кустов в саду, но именно весной он требует жесткой руки. Агроном из Подмосковья Леонид Суровцев в беседе с REGIONS рассказал, что многие дачники жалеют колючий куст, не режут его, боятся химии, а потом собирают кислые ягоды с белым налетом и винят погоду. Погода здесь ни при чем — виноват пропуск трех ключевых процедур.

Первая и самая важная — обрезка без жалости. Ее проводят до цветения, когда листья еще не успели полностью развернуться. Под корень вырезают все старые ветки старше четырех-пяти лет — их выдает темная, почти черная кора и отсутствие прироста. Затем убирают все сломанное, сухое, больное, а также побеги, растущие внутрь куста и перекрещивающиеся. В идеале на кусте должно остаться 12–15 разновозрастных веток: по четыре-пять однолетних, двухлетних и трехлетних. Суровцев подчеркнул, что крыжовник — живучий, он легко выпустит новые побеги от корня, а перестраховаться и вырезать лишнее лучше, чем потом собирать кислые ягоды с загущенного куста.

Вторую процедуру агроном называет «горячий душ». Сразу после обрезки, когда почки уже набухли, но листья еще не показались, куст проливают сверху крутым кипятком из лейки с мелким ситечком. Пока вода долетает до веток, она остывает до безопасных 60–65 градусов, но для спор мучнистой росы, яиц тли и зимующих клещей такая температура смертельна. Расход — примерно литр-полтора на куст. Суровцев пользуется этим дедовским методом уже двадцать лет и уверяет, что он работает без всякой химии.

Третья процедура — весенняя подкормка. Сразу после горячего душа крыжовнику дают азот: перепревший навоз или компост из расчета полведра под куст, либо столовую ложку мочевины на ведро воды, строго по предварительно пролитой земле. Через две недели, когда появляются завязи, подключают калий и фосфор — лучше всего стакан древесной золы, настоянный сутки в ведре воды. Перекармливать нельзя, иначе куст погонит листву в ущерб ягодам.

Если дачник опоздал и крыжовник уже цветет, обрезку переносят на осень, горячий душ заменяют безопасными биопрепаратами типа «Фитоспорина» или «Бактофита», а подкормку все равно проводят. Суровцев перечислил три самые частые ошибки: обрезка в дождливую погоду, когда через свежие срезы проникают грибки, полив кипятком по спящим почкам, когда вода остывает, не долетев до веток, и забвение куста после сбора урожая. Три весенние процедуры занимают не больше часа, но результат — мощный куст, крупные темные листья и сладкие, как мед, ягоды без налета — виден уже в июне.