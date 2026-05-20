«Он всегда готов помочь»: Догилева рассказала, как сохранила теплые отношения с Мишиным после 22 лет брака

Народная артистка России Татьяна Догилева в недавнем интервью откровенно высказалась о своих отношениях с бывшим мужем, писателем Михаилом Мишиным, пишет The Voice. Пара развелась еще в 2008 году, прожив вместе 22 года. Однако, как призналась актриса, они до сих пор часто видятся и поддерживают теплые отношения.

Догилева заверила, что Мишин всегда готов прийти ей на помощь. За долгие годы они пришли к пониманию, что у них общая дочь и много общего прошлого, которое никуда не деть. Несмотря на такую близость, сама актриса твердо заявила, что больше не хочет замуж.

«У меня уже было все в полной мере», — объяснила она.

Общая дочь Татьяны Догилевой и Михаила Мишина — Екатерина Ланн — пошла по стопам матери. Девушке 31 год, она выбрала актерскую профессию. Екатерина получила образование на актерских курсах в Кембридже, а затем в Американской академии драматического искусства в Нью-Йорке. Сегодня в ее фильмографии более 30 проектов, среди которых сериалы «Склифосовский» и «Обычная женщина».

