Павлово‑Посадский округ: благоустройство, подготовка к зиме и яркие события мая

В Павлово-Посадском округе продолжается активная работа по всем направлениям. Объем задач, как отмечают в администрации, большой, а сроки традиционно сжатые. Поэтому особое внимание уделяется ежедневному контролю исполнения поручений со стороны всех руководителей.

Электрогорск готовится к юбилею

В городе Электрогорск, который входит в состав округа, началась подготовка к знаменательной дате.

«Особое внимание на этой неделе уделяем нашему Электрогорску, который совсем скоро, 29-30 мая, отметит свое 80-летие. Это важное событие для всех нас, и встретить его нужно достойно. В этой связи напомнил службам о необходимости завершить все подготовительные работы. Отдельно поручил усилить контроль за благоустройством. В частности, речь идет о раскопках около МФЦ – это социально значимый объект, и его благоустройство должно быть завершено до конца недели», — отметил ВРИП главы округа Сергей Балашов.

Комплексное благоустройство

Продолжаются работы над внешним обликом округа. Сотрудники МБУ «Благоустройство» занимаются плановой высадкой цветов, а также ведут замену и обслуживание уличных фонарей и светильников.

Руководитель Сергей Балашов поручил провести ревизию лавочек: краску на них нужно обновить так, чтобы после покрытия люди не пачкались. Кроме того, Мособлводоканалу дано задание усилить работу по благоустройству прилегающих территорий после завершения своих технических работ. Главный приоритет на текущий момент — уборка мусора и смета.

Контроль за чистотой

Вопрос чистоты на контейнерных площадках находится на особом контроле у местных властей.

«Нам еще приходят жалобы по несвоевременному вывозу мусора. Поручил обеспечить усиление мер на проблемных участках. Налажено ежедневное взаимодействие – мобильные бригады продолжают заниматься подбором мусора. Однако проблема требует системного решения и контроля», — сказал Сергей Владимирович.

Завершение отопительного сезона и подготовка к новому

Отопительный сезон в округе успешно завершен. Теперь первоочередная задача — незамедлительно приступить к подготовке инфраструктуры к следующему осенне-зимнему периоду. Всем профильным службам уже поставлены задачи по ревизии оборудования и проведению плановых работ.

Павлово-Посадский округ живет яркими событиями

Эта неделя и ближайшие дни насыщены важными и радостными мероприятиями. В пятницу, 22 мая, состоится награждение 77 детей в рамках премии Главы одаренным детям и молодым талантам. Это прекрасный повод гордиться подрастающим поколением.

Последние звонки во всех школах округа запланированы на вторник, 26 мая. Ребятам, которые заканчивают обучение, адресованы слова напутствия: успешно сдать экзамены и верить в собственные силы. Всего через два дня, 28 мая, в муниципалитете дадут старт летней оздоровительной кампании. Участие в ней смогут принять дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Местные власти заявляют, что прилагают максимум усилий для того, чтобы у каждого ребенка была возможность полноценно отдохнуть и накопить энергию перед началом следующего учебного года.

Традиционно с четверга, 21 мая, в округе начинаются праздники деревень. Это отличная возможность для жителей встретиться, пообщаться и поздравить свою малую родину.

В прошедшую «Ночь музеев» в музее В. В. Тихонова прошла необычная церемония регистрации брака. Как отмечают организаторы, такие мероприятия создают особую атмосферу и запоминаются надолго.

Работа с обращениями жителей

Сергей Балашов поручил организовать встречу с жителями дома по адресу улица Ухтомского, дом 21. На ней намерены обсудить проблемы и вопросы, волнующие горожан.