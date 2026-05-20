С начала 2026 года в Подмосковье пациентам провели почти 1,9 млн телемедицинских консультаций с медицинскими специалистами. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Телемедицина упрощает получение целого ряда медицинских услуг, делает их доступнее и при этом экономит время пациента, поскольку ему не нужно добираться до поликлиники», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В рамках онлайн-приема пациенты могут обсудить итоги диспансеризации, результаты анализов и исследований, закрыть больничный. Кроме того, таким способом можно продлить электронный рецепт на льготное лекарство, получить корректировку лечения.

Отметим, что записаться на консультацию можно, в том числе, через приложение «Добродел:Телемедицина».

