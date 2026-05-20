80 лет — плюс 11 тыс. руб.: кому из пенсионеров поднимут выплаты с июня и кто получит деньги досрочно?

В следующем месяце некоторые пожилые жители Омской области получат пенсии в повышенном размере. Кроме того, из-за празднования Дня России изменится график перечисления выплат — часть денег придет досрочно, сообщил gorod55.ru. Редакция издания разбиралась, кому и на сколько прибавят, а также когда ждать перевода.

Кому поднимут пенсии с июня

С 1 июня пенсия у некоторых граждан преклонного возраста вырастет почти на 11 тыс. руб. Речь идет о тех, кому в мае исполнилось 80 лет. Им автоматически пересчитают фиксированную часть страховой пенсии — она увеличится ровно вдвое. Вместо 9584,69 руб. на счет станет приходить 19 169,38 руб. ежемесячно. Плюс к этому таким пенсионерам добавят еще 1413,86 руб. (надбавка за уход).

То же правило с 1 июня применяется к тем, кому в мае оформили первую группу инвалидности. Им фиксированную выплату тоже удвоят — до 19 169,38 руб. Однако есть важный нюанс: если человек уже старше 80 лет и при этом является инвалидом I группы, повторного удвоения не будет.

Прибавка также полагается тем, у кого на полном содержании находятся нетрудоспособные члены семьи. За каждого такого иждивенца доплачивают 3194,90 руб. Причем максимум можно получить за троих.

Отдельно стоит упомянуть о работающих пенсионерах, которые уволились в мае. Как только они прекратили трудовую деятельность, их пенсию сразу пересматривают. Государство добавляет все пропущенные за время работы индексации. В итоге уже с июня выплаты станут заметно больше.

Когда придет пенсия в июне 2026 года

В июне пенсии некоторым россиянам придут раньше привычного срока. Причина — празднование Дня России 12 июня. В 2026 году этот день выпадает на пятницу, поэтому выходные продлятся с 12 по 14 июня включительно.

Из-за этого график выплат немного сдвигается. Тем, кто получает пенсию 12, 13 или 14 числа, деньги переведут не позднее 11 июня. Кроме того, изменятся и другие даты: пенсию за 6 и 7 июня можно ожидать уже 5 июня; за 20 и 21 июня — 19 июня; за 27 и 28 июня — 26 июня.

Ранее сообщалось, что социальная пенсия в РФ за десять лет выросла почти на 8 тыс. руб.