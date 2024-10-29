Гинеколог Некрасова пояснила риски кесарева сечения для женщин и новорожденных
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По словам врача-гинеколога Виктории Некрасовой, кесарево сечение, как и любая хирургическая операция, несет определенные риски. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Она уточнила, что среди факторов риска - послеродовой воспалительный процесс матки и/или шва, кровотечение, формирование гематом в зоне оперативного вмешательства, тромбоэмболические осложнения.
По мнению медика, при указанном родоразрешении имеется и ряд рисков для младенцев, прежде всего проблемы с дыханием, требующие динамического наблюдения.
Она добавила, что также кесарево сечение увеличивает риск осложнений при последующей беременности и прочих операциях.
Ранее сообщалось, что врачи в Балашихе помогли родоразрешиться пациентке с удвоением матки.