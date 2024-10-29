Гинеколог Некрасова пояснила риски кесарева сечения для женщин и новорожденных

По словам врача-гинеколога Виктории Некрасовой, кесарево сечение, как и любая хирургическая операция, несет определенные риски. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она уточнила, что среди факторов риска - послеродовой воспалительный процесс матки и/или шва, кровотечение, формирование гематом в зоне оперативного вмешательства, тромбоэмболические осложнения.

По мнению медика, при указанном родоразрешении имеется и ряд рисков для младенцев, прежде всего проблемы с дыханием, требующие динамического наблюдения.

Она добавила, что также кесарево сечение увеличивает риск осложнений при последующей беременности и прочих операциях.

Ранее сообщалось, что врачи в Балашихе помогли родоразрешиться пациентке с удвоением матки.