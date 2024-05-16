Врачи в Балашихе помогли родоразрешиться пациентке с удвоением матки

Пациентка с удвоением матки родила малыша в Балашихинском родильном доме. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Врач акушер-гинеколог Ольга Волкова рассказала, что недавно в нашем родильном доме, путем операции кесарево сечение родила пациентка, у которой ранее было диагностировано удвоением матки. Данная аномалия была выявлена у пациентки в раннем возрасте и спустя время, ей была проведена операция по удалению одной из маток.

По медицинским показаниям пациентка была направлена на плановую операцию кесарево сечение. Рождение малыша прошла путем мягкого кесарева сечения, мамочка во время операции могла принимать участие в появление ребенка на свет и потужиться. Родился здоровый малыш, с хорошей оценкой по шкале Апгар. На данный момент мама с малышом находятся в удовлетворительном состоянии.

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