Гинеколог Орфанова назвала опасные заболевания, которые можно перепутать с беременностью

По словам врача-гинеколога Идилии Орфановой, тошнота по утрам, повышенная страсть к солененькому, задержка менструации не всегда являются признаками беременности, а, напротив, могут говорить о серьезных заболеваниях. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что задержка менструации может свидетельствовать о поликистозе яичников, воспалениях и опухолях, поэтому важно сразу обращаться к врачу.

По ее мнению, увеличение груди может сигнализировать о мастопатии, а живота – о скоплении жидкости в брюшной полости.

Медик добавила, что перемена во вкусовых ощущениях и тошнота по утрам могут быть признаками заболеваний органов пищеварительной системы.