Гинеколог Орфанова назвала опасные заболевания, которые можно перепутать с беременностью
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По словам врача-гинеколога Идилии Орфановой, тошнота по утрам, повышенная страсть к солененькому, задержка менструации не всегда являются признаками беременности, а, напротив, могут говорить о серьезных заболеваниях. Об этом сообщает Life.ru.
Она отметила, что задержка менструации может свидетельствовать о поликистозе яичников, воспалениях и опухолях, поэтому важно сразу обращаться к врачу.
По ее мнению, увеличение груди может сигнализировать о мастопатии, а живота – о скоплении жидкости в брюшной полости.
Медик добавила, что перемена во вкусовых ощущениях и тошнота по утрам могут быть признаками заболеваний органов пищеварительной системы.