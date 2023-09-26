Гинеколог Тимофеева развеяла мифы об опасности прививки от ВПЧ
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Прививка от вируса папилломы человека (ВПЧ) вызывает много вопросов. Многие люди опасаются побочных эффектов. Врач-гинеколог Екатерина Тимофеева рассказала, имеют ли данные сомнения основания. Об этом сообщает Life.ru.
По ее словам, идеальным возрастом для вакцинации от ВПЧ является от девяти лет и до начала половой жизни.
Медик добавила, что мальчикам также рекомендуется прививаться с девяти лет.
По ее мнению, данная вакцина является эффективным способом защиты от рака шейки матки и прочих связанных с вирусом заболеваний.