Гинеколог Тимофеева развеяла мифы об опасности прививки от ВПЧ

Прививка от вируса папилломы человека (ВПЧ) вызывает много вопросов. Многие люди опасаются побочных эффектов. Врач-гинеколог Екатерина Тимофеева рассказала, имеют ли данные сомнения основания. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, идеальным возрастом для вакцинации от ВПЧ является от девяти лет и до начала половой жизни.

Медик добавила, что мальчикам также рекомендуется прививаться с девяти лет.

По ее мнению, данная вакцина является эффективным способом защиты от рака шейки матки и прочих связанных с вирусом заболеваний.