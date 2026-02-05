Гипертония и аритмия: какие болезни выдают виски

Кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Малай предупредила, что болезненные и пульсирующие ощущения в области висков могут быть связаны с нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы. В беседе с « Лентой.ру » она перечислила наиболее вероятные причины такого симптома и сопутствующие признаки.

По словам специалиста, чаще всего пульсация в висках возникает на фоне повышенного артериального давления. При гипертонии усиливается приток крови к сосудам головного мозга, из-за чего стенки височных артерий растягиваются и человек ощущает характерные толчки. Врач отметила, что особенно выраженно это проявляется при гипертоническом кризе — резком скачке давления выше индивидуальной нормы. В таких ситуациях пульсация обычно совпадает с сердечным ритмом и сопровождается чувством распирания, покраснением кожи лица, учащенным пульсом, тошнотой, шумом в ушах и легкой спутанностью.

Еще одной возможной причиной симптома медик назвала атеросклеротические изменения сосудов. При снижении их эластичности ухудшается способность сглаживать пульсовые колебания кровотока. На этом фоне может появляться постоянная ноющая или умеренно выраженная пульсирующая боль в височной зоне, которая усиливается при нагрузке, стрессовых ситуациях и недосыпе.

Также, по оценке кардиолога, подобные ощущения иногда связаны с нарушениями сердечного ритма. К ним относятся учащенное сердцебиение, экстрасистолия и мерцательная аритмия — при этих состояниях пульсовая волна становится более заметной и может отчетливо ощущаться в висках.

Среди других факторов специалист упомянула повышенное внутричерепное давление, которое дает тупую пульсирующую боль, а также спазмы мышц шеи и проблемы с венозным оттоком, способные вызывать аналогичные жалобы.

