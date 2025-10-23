Глава Минздрава назвал пугающим уровень потребления соли и сахара

Россияне едят пугающе много сахара и соли, а овощей и рыбы недостаточно, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на конгрессе «Национальное здравоохранение». Об этом сообщает РИА Новости .

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, россияне в последние годы перешли на потребление пустых калорий, которые не нужны организму для жизнедеятельности. Он отметил, что привычки к сладкому и жирному формируются биологией, а агрессивный маркетинг усиливает желание есть лишнее.

Мурашко сообщил, что потребление сахара в среднем превышает рекомендуемый уровень в 4 раза, а соли — в 2,5 раза. Потребление мяса немного превышает нормы, рыбы — немного ниже, а овощей россияне едят крайне мало.

Для решения проблемы Минздрав предлагает привлекать работодателей к организации правильного питания, проводить исследования и повышать внимание населения к качеству рациона.

Кроме питания, министр обсудил раннюю диагностику сердечно-сосудистых заболеваний, ведение пациентов с рисками инфаркта и геропротекторные технологии. Он рассказал о персонализированной системе активного долголетия 6С, включающей исследование генома, анализ фенотипа, биомаркеров, состояния клеток и обработку информации с помощью алгоритмов для профилактики и лечения.

Заместитель министра Евгений Камкин сообщил, что в России около 6 млн человек страдает сахарным диабетом, а еще столько же имеют скрытую форму. Школу диабета необходимо проходить не реже одного раза в три года. Уже более 1,5 млн человек получили рекомендации в обновленных школах для управления состоянием и предотвращения осложнений.

