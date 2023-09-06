Глава Минздрава России: Подмосковье опережающими темпами развивает неонатальный скрининг

Подмосковье активно развивает неонатальный скрининг, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на четвертом съезде детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство».

По словам главы Минздрава РФ, Подмосковье является своего рода базой и основой в данном направлении. В регионе, уточнил министр, опережающими темпами, по сравнению с другими российскими субъектами, развивают неонатальный скрининг новорожденных. Он поблагодарил власти Московской области за активное развитие этого направления.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что всех работников скорой медицинской помощи в регионе застраховали. Это позволит им получить денежную компенсацию при возникновении несчастного случая.