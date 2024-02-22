Глава Роспотребнадзора Попова: эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ стабилизировалась

Эпидемиологическая ситуация по гриппу, ОРВИ и COVID-19 в России стабилизировалась, но статистика заболеваемости по прежнему остается достаточно высокой. Нужно следить за здоровьем и соблюдать меры профилактики. Соответствующее заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова передает информационное агентство РИА Новости .

Попова заявила о стабилизации ситуации в стране, но призвала не забывать про риски, которые неизбежно возникают в случае с любыми вирусами и инфекциями.

Она подчеркнула важность заботы о своем здоровье и призвала надевать маски в местах, где собирается большое количество людей. Глава Роспотребнадзора также указала на то, что особенно трепетно нужно относиться к здоровью детей и пожилых людей, для них лучше всего будет максимально ограничить количество ненужных контактов.

Попова напомнила о необходимости держать в чистоте свои руки, лицо и личные вещи.