Глава Роспотребнадзора Попова: в России сейчас не проводится массовая вакцинация от коронавируса

В России в настоящее время не проводится массовая вакцинация от COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на канале «Россия 24».

Она пояснила, что коронавирус уступил место сезонным гриппу и ОРВ.

Вакцинацию от коронавируса могут рекомендовать врачи в индивидуальном порядке — пациентам, которые попадают в группу риска, считает Попова.

При этом глава ведомства отметила, что на 40% выросло число госпитализаций от коронавируса. По ее мнению, этот тревожный факт связан с тем, что зачастую заболевавшие не обращались вовремя за медицинской помощью.

Еще в ноябре Попова на «правительственном часе» в Совете Федерации сообщила, что Роспотребнадзор не будет требовать иммунизироваться от коронавируса в этом сезоне. Тогда она заявила, что более актуальными для россиян будут прививки от гриппа.