Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что эпидемиологическая обстановка в России остается стабильной

По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, санитарно-эпидемиологическая обстановка в нашей стране на сегодняшний день спокойная и стабильная, а российская система здравоохранения готова к сезонному росту заболеваемости, включая коронавирус. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что новый штамм коронавируса FLiRT не несет новых рисков и не ведет к более тяжелому течению инфекции, тем не менее более контагиозен, им легче заразиться, чем как раз объясняется повышенная заболеваемость.

По мнению главы Роспотребнадзора, для указанного штамма характерны симптомы, похожие на кишечную инфекцию. В связи с чем при наличии подобных симптомов важно обратиться за медпомощью для назначения адекватного лечения, которое есть сейчас против инфекционных заболеваний и в нашей стране используется весьма эффективно.