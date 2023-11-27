Главная Снегурочка России перечислила способы не замерзнуть в снежную погоду
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
Главная Снегурочка России перечислила правила не замерзнуть на улице в снежную погоду. Об этом сообщает Life.ru.
Данные ею советы особенно пригодятся жителям столичного региона, где сегодня прошел рекордный снегопад и намело большие сугробы.
Так, при выходе на улицу следует надевать шерстяные варежки, шапку и теплые сапожки. Также можно взять с собой термокружку с горячим чаем.
Кроме того, нужно проводить время на улице активно.