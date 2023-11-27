Главная Снегурочка России перечислила способы не замерзнуть в снежную погоду

Главная Снегурочка России перечислила правила не замерзнуть на улице в снежную погоду. Об этом сообщает Life.ru .

Данные ею советы особенно пригодятся жителям столичного региона, где сегодня прошел рекордный снегопад и намело большие сугробы.

Так, при выходе на улицу следует надевать шерстяные варежки, шапку и теплые сапожки. Также можно взять с собой термокружку с горячим чаем.

Кроме того, нужно проводить время на улице активно.