Главный онколог Минздрава перечислил основные меры профилактики рака

Главный онколог Министерства здравоохранения России, академик РАН Андрей Каприн перечислил основные меры профилактики злокачественных новообразований, сообщает РИА Новости. Эксперт подчеркнул, что снизить риск развития рака можно с помощью простых, но действенных шагов, доступных каждому.

В список рекомендаций вошли: отказ от курения, умеренное употребление алкоголя, контроль массы тела и регулярные занятия спортом. Также онколог посоветовал придерживаться правильного питания, избегать экстремальных диет и защищать кожу от ультрафиолетового излучения.

Особое внимание Каприн уделил регулярному посещению врачей и прохождению диспансеризации. По его словам, именно своевременная диагностика позволяет выявить заболевание на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

«Отдельно подчеркну: ни БАДы, ни "народные" методы не имеют доказанной противоопухолевой эффективности. Самая эффективная профилактика — это регулярное посещение врачей и прохождение диспансеризации», — заключил врач.

Эксперт призвал россиян не полагаться на сомнительные добавки и альтернативную медицину, а доверять научно обоснованным методам. Здоровый образ жизни и своевременное обращение к специалистам остаются главными инструментами в борьбе с онкологическими заболеваниями.

