Глубокие вдохи помогают легким работать лучше

Глубокие вдохи помогают восстанавливать естественную многослойность легочной жидкости, улучшая работу легких и самочувствие взрослых, выяснили специалисты Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Об этом сообщает Planet Today со ссылкой на Science Advances.

Более половины недоношенных детей страдают от респираторного дистресс-синдрома, так как их легкие еще не полностью сформированы и не вырабатывают достаточно жидкости, снижающей поверхностное натяжение, сообщили исследователи Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

В 1980-х годах разработали метод введения легочной жидкости животных в легкие недоношенных младенцев, что повышало эластичность органов и улучшало дыхание, отметили ученые.

Однако у взрослых такой способ неэффективен, так как при респираторных заболеваниях, включая острый респираторный дистресс-синдром при пандемии коронавируса, проблему создает не только поверхностное натяжение жидкости, но и механическое напряжение внутри легких, уточнили специалисты.

Поверхностное натяжение заметно снижается после глубокого вдоха, что создает ощущение облегчения и улучшает работу легких, рассказали исследователи. Легочная жидкость формирует многослойную пленку: верхний слой более жесткий, нижние — мягкие. При поверхностном дыхании структура нарушается, а глубокие вдохи восстанавливают ее оптимальную конфигурацию.

С возрастом податливость легких снижается, дыхание становится поверхностным. Ученые призывают использовать практики глубокого дыхания для поддержания легочной функции и ищут новые методы лечения легочной недостаточности.

Ранее эксперт объяснила, как кофе с шоколадом влияют на мозг и настроение.