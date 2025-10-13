Эксперт объяснила, как кофе с шоколадом влияют на мозг и настроение

Врач объяснила, как одновременное употребление кофе и шоколада влияет на мозг и организм в целом. Это сочетание может дать заметный заряд энергии и улучшить психическое состояние, но подходит далеко не всем. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам терапевта, кофеин в кофе и теобромин в шоколаде действуют как стимуляторы нервной системы. Их комбинация обеспечивает быстрый прилив бодрости от кофе, который затем плавно поддерживается шоколадом. Кофе и какао способствуют производству серотонина и дофамина, что положительно сказывается на эмоциональном фоне, способности фокусироваться и работе кратковременной памяти.

Врач предупредила, что такое сочетание создает серьезную нагрузку на сердце, сосуды и нервы. Людям с гипертонией, учащенным пульсом, повышенной тревожностью и проблемами со сном следует быть предельно аккуратными. Совместное употребление может спровоцировать тахикардию, чувство беспокойства и нарушения сна. Также не стоит употреблять кофе с шоколадом на пустой желудок, чтобы не столкнуться с изжогой или дискомфортом.

Более безопасной альтернативой специалист назвала тандем чая и шоколада. Особенно хорошо подходит зеленый или белый чай. Это сочетание воспринимается организмом мягче, а их антиоксиданты работают вместе, усиливая защиту клеток.

