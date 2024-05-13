«Выживаемость ниже 50%»: стоматолог предупредила о смертельной опасности кариеса
Врач Мелехова: бактерии изо рта могут оседать в сердце и почках
Фото: [freepik.com]
Промедление с лечением зубов может привести к смерти. Об этом рассказала звездный стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог, основатель стоматологической клиники Вероника Мелехова.
По ее словам, опасность представляет любой воспалительный процесс в полости рта.
«Допустим, после кариеса у нас вовлекается в воспаление нерв зуба, возникают пульпиты периодонтиты. Везде, где у пациента есть очаги хронической инфекции, есть бактерии, которые попадают в системный кровоток, проходят через сердце и почки. И, соответственно, эти бактерии могут оседать на клапанах сердца, вызывать миокардиты, оседать в почках, вызывать пиелонефрит. Это заболевания, которые могут привести и к гибели человека», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Мелехова рассказала и о другом возможном сценарии, который тоже приводит к смерти.
«Был у человека нелеченный кариес. Он развился в пульпит, воспаление нерва, которое перешло в периодонтит. То есть, воспаление формируется уже внутри кости. Если этот процесс не купировать, то при снижении иммунитета есть риск появления гнойного очага, из которого могут развиться флегмоны», — предупредила врач.
Эксперт уточнила, что такие флегмоны сначала появляются на дне ротовой полости, а потом переходят и на шею.
«А дальше гной спускается в средостение и развивается такое грозное заболевание, как медиастинит. Выживаемость при нем ниже 50%. А если ситуацию запустить, бактерии могут попадать в кровь и вызывать сепсис», — подчеркнула стоматолог.
Ранее врач предупредил о неожиданных последствиях алкоголизма.