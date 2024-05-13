«Выживаемость ниже 50%»: стоматолог предупредила о смертельной опасности кариеса

«Допустим, после кариеса у нас вовлекается в воспаление нерв зуба, возникают пульпиты периодонтиты. Везде, где у пациента есть очаги хронической инфекции, есть бактерии, которые попадают в системный кровоток, проходят через сердце и почки. И, соответственно, эти бактерии могут оседать на клапанах сердца, вызывать миокардиты, оседать в почках, вызывать пиелонефрит. Это заболевания, которые могут привести и к гибели человека», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».