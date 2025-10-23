Голикова рассказала о количестве женщин, передумавших делать аборт

В России 28% женщин, обратившихся в государственные медорганизации за абортом, сохранили беременность за первые девять месяцев 2025 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

По словам Голиковой, данный показатель является результатом работы женских консультаций и центров кризисной беременности, где предоставляется комплексная поддержка: психологическая, социальная, юридическая и медицинская помощь. Она отметила, что показатель «очень неплохой», но есть возможности для дальнейшего улучшения.

В 2025 году специалисты продолжили оказывать консультации и сопровождение женщин, чтобы помочь им принять взвешенное решение о сохранении беременности. Центры кризисной беременности предоставляют информацию о медицинских услугах, поддержку в оформлении документов и социальные гарантии.

Деятельность этих учреждений направлена на снижение числа прерываний беременности и обеспечение безопасных условий для женщин, решивших сохранить ребенка.

