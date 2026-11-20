Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Московской области меры безопасности на дорогах и тротуарах в период ноябрьских перепадов температуры. Из-за подтаивания снега днем и ночных заморозков на улицах образуется наледь, которая повышает риск аварий и травм.

Заместитель начальника 215-й пожарно-спасательной части Александр Проценко призвал водителей как можно скорее сменить летнюю резину на зимнюю. На холоде летние шины теряют эластичность, управляемость машины падает, а тормозной путь резко увеличивается — пока автомобиль не переобут, от поездок за рулем лучше отказаться.

Пешеходам спасатели советуют выбирать обувь на толстой рельефной подошве и отказаться от каблуков, платформы и гладкой подметки. По скользким тротуарам нужно идти мелкими шагами, наступая на всю ступню, не держать руки в карманах и не перебегать проезжую часть перед близко идущими машинами.

Если падения избежать не удалось, специалисты рекомендуют не пытаться удержать в руках сумки и не выставлять прямые руки вперед, чтобы не получить переломы. При сильных ушибах или травмах необходимо обратиться к врачам или позвонить по номеру 112.