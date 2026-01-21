Голова не «теплобанк»: Иммунолог развеял главный миф о зимних шапках

Известное правило о том, что через непокрытую голову организм теряет до 45% тепла, является устаревшим военным мифом. Об этом в интервью The Guardian заявил профессор вакцинологии Имперского колледжа Лондона Джон Трегонинг.

Ученый пояснил, что голова физиологически не отличается от других частей тела в плане теплоотдачи: любой открытый участок кожи пропорционально своей площади увеличивает общие теплопотери. Например, если бы человек оказался в Арктике в плавках, основным «каналом утечки» тепла стали бы не голова, а ноги из-за значительно большей поверхности кожи.

Тем не менее, профессор Трегонинг настоятельно рекомендует носить шапку в мороз. Причина в том, что кожа головы и лица обладает минимальной жировой прослойкой, из-за чего эти зоны действительно замерзают одними из первых, что может привести к переохлаждению.

