Головные боли и не только: врач назвала побочные эффекты Великого поста и объяснила, как к нему готовиться

С 18 марта в России начинается Великий пост, предназначенный для подготовки верующих людей к празднованию Пасхи. Однако, как отметила врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Айслу Каримова, чтобы этот процесс действительно оказался полезным для здоровья, стоит готовиться к нему заблаговременно.

Пора определиться

Основная суть поста — убрать из своего рациона определенные напитки и еду. Медик отметила, что люди постятся по разным причинам: одни пытаются очистить свою пищеварительную систему или похудеть, другие — ради религиозных и духовных целей.

«Чтобы начать поститься — особенно тем, кто делает это впервые, — важно решить для себя, действительно нужно это или нет. Людям, страдающим хроническими заболеваниями, в обязательном порядке нужно проконсультироваться с врачом перед началом поста и четко определить, насколько длинным будет этот пост: 10, 20, 30 дней или больше», — объяснила медик корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Откажитесь от вредного

Каримова добавила, что во время поста в организме обязательно произойдут положительные изменения, но могут быть и побочные эффекты: усталость, слабость, головные боли, неприятный запах от тела, диарея.

«Нужно быть готовыми к этому и минимизировать стресс для организма. Во-первых, надо уменьшить потребление всех веществ, вызывающих зависимость за одну-две недели до поста. Нужно отказаться от вредных привычек — сигарет или алкоголя. Тогда организму будет проще выдержать длительный пост. Нужно обязательно убирать напитки с кофеином, такие, как кофе, чай, лимонады. То есть менять свой образ жизни и рацион нужно за пару недель до поста», — пояснила врач.

Например, в один день можно убрать рафинированные сахара, еще через пару дней — мясо, далее — молочные продукты, и так по накатанной, добавила собеседница.

Также можно уменьшать и количество порций потребляемой пищи. Благотворно отразятся на здоровье свежие овощи и фрукты, а также легкий спорт.

«Речь лишь об умеренной физической нагрузке, которая благотворно отразится на работе лимфатической и сердечно-сосудистой систем. Сюда можно отнести занятия йогой или ходьбу. Интенсивные тренировки необязательны. Нужно не забывать и о достаточном отдыхе, хорошем сне», — подытожила Каримова.

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