Гормоны против храпа: почему женщины тише спят и что происходит, когда эстроген «отключается»

По мнению оториноларинголога, хирурга и сомнолога Райана Чин То Чонга, храп у представительниц слабого пола наблюдается в два раза реже, чем у представителей сильного пола. Этот неожиданный факт о храпе он озвучил изданию The Guardian.

Доктор отметил, что точная причина этой гендерной разницы остается невыясненной. Наиболее вероятным объяснением он считает воздействие женских гормонов, а именно эстрогена и прогестерона.

Специалист подчеркнул, что с наступлением менопаузы, когда концентрация этих гормонов падает, количество храпящих мужчин и женщин становится примерно одинаковым. По его мнению, женские гормоны, вероятно, способствуют поддержанию тонуса мышц дыхательных путей.

Врач добавил, что избыточный вес также может усугублять храп. Например, у молодых женщин, находящихся на поздних сроках беременности, храп встречается почти с той же частотой, что и у мужчин.

Чонг объяснил, что храп возникает, когда мускулатура дыхательных путей расслабляется, смещается вниз и препятствует нормальному потоку воздуха, вызывая вибрации в различных частях верхних дыхательных путей.

Также причиной храпа могут быть аллергические реакции, наличие полипов в носу, деформация носовой перегородки или острые респираторные заболевания.

