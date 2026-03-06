Господдержка, до которой не дотянуться: как чиновники заморозили удобный закон

Год назад, 1 января 2025 года, в России вступили в силу изменения в закон «О государственной социальной помощи», которые должны были кардинально упростить жизнь пациентов. Суть поправок проста и справедлива: если человеку не подходит бесплатное лекарство, он может докупить более подходящее с помощью государства, пишет « Коммерсантъ ».

Для этого вводились электронные сертификаты, покрывающие стоимость того препарата, который положен по программе. Разницу человек доплачивает сам, если выбрал более дорогое лекарство. Казалось бы, идеальная схема, выгодная всем. Но, как выяснилось, она до сих пор не работает.

Почему это важно

Проблема особенно остра для пациентов с хроническими заболеваниями, например, диабетом. Им положен бесплатный инсулин, но далеко не любой препарат подходит конкретному человеку. У одних он вызывает аллергию, у других — не дает нужного эффекта. Как объясняет Юлия Панкова, федеральный куратор направления «Здравоохранение» Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, доказать, что конкретный инсулин неэффективен, — огромная проблема. Пациенты не знают, с какой стороны подойти, а врачи не спешат им помогать. В итоге люди либо мучаются от неподходящего лечения, либо просто покупают нужный препарат за свой счет, без всякой компенсации от государства.

Как должен работать механизм

Схема, прописанная в законе, выглядит логично. Пациенту выдают электронный сертификат на сумму, равную стоимости «государственного» препарата. Эти деньги он может потратить на покупку любой другой марки того же лекарства. Если выбранный препарат дороже — доплачивает из своего кармана. Если дешевле — разницу государство не компенсирует, чтобы исключить возможность наживы. Такой же порядок должен действовать и в отношении медицинских изделий (например, тест-полосок или шприц-ручек для диабетиков) и специализированного лечебного питания для детей-инвалидов.

Закон есть, а сертификатов — нет

Однако, как показало исследование Юлии Панковой, за 14 месяцев, прошедших с момента вступления закона в силу, электронные сертификаты на лекарства и лечебное питание так и не заработали. Ни одна коробка питания, ни одна упаковка таблеток не были оплачены с их помощью.

Почему? Ответ упирается в бюрократию. Минздрав РФ поручил регионам выдавать сертификаты, но не наделил их правом определять технические детали реализации. Регионы оказались в ловушке: обязаны, но не имеют полномочий. Где-то чиновники просто разводят руками и продолжают работать по старинке. Некоторые субъекты, например Астраханская и Саратовская области, пытаются разработать собственные решения, но единых федеральных норм нет, и каждый регион действует по-своему.

В Минздраве на запросы отвечают, что дорабатывать поправки не нужно и теперь дело за регионами, хотя налицо явные противоречия, требующие изменений. Ведомство от комментариев отказалось.

Проблема шире, чем кажется

Эта ситуация касается не только набора социальных услуг. Она обнажает системную проблему в российском здравоохранении. Как поясняет медицинский адвокат Полина Габай, если благотворитель хочет помочь пациенту и купить ему, скажем, более качественный имплант, он вынужден оплачивать всю операцию целиком, даже если она входит в ОМС. Финансирование из разных источников невозможно — клиника просто не получит деньги от государства. Механизм софинансирования отсутствует, что делает невозможным рациональное использование средств, когда одни и те же деньги можно было бы потратить эффективнее.

Для благотворительной сферы это особенно болезненно. Если бы электронные сертификаты работали, помощь можно было бы оказывать точечно, экономя ресурсы и помогая большему числу людей.