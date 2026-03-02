Гражданке Беларуси в Польше удалили все детородные органы без ее согласия

В Польше 24-летней гражданке Белоруссии без ее согласия удалили детородные органы. Об этом РИА Новости сообщил представитель прокуратуры Познани.

По версии следствия, женщина обратилась в местный госпиталь с жалобами на боли. УЗИ показало наличие опухоли в правом яичнике. Пациентку проинформировали о возможном удалении только пораженного органа, что сохраняло бы ее репродуктивную функцию.

«Однако в ходе операции ее репродуктивные органы - матка, оба яичника и маточные трубы — были удалены полностью», - рассказал представитель прокуратуры.

При этом пациентка не была должным образом информирована о возможных последствиях такой операции.

Главный фигурант дела — хирург, проводивший операцию. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем бесплодие. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Сам медик своей вины не признает.

На данный момент следствие не стало применять к подозреваемому меры пресечения, так как он исправно является на все вызовы. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось о том, что Польша отменяет особые правила для беженцев из Украины.