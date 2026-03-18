Гречка каждый день: диетолог раскрыла, когда полезный продукт становится вредным

Гречка прочно обосновалась на кухнях как символ здорового питания, но диетолог Елена Соломатина предупреждает: даже с таким полезным продуктом можно переборщить. Сама по себе крупа не опасна — проблемы начинаются, когда она превращается в единственное блюдо в рационе. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, если питаться одной гречкой день за днем, организм начнет бунтовать. Дело не в коварстве коричневой крупы, а в банальном дефиците всего остального. Без мяса, рыбы, овощей и других круп нарушаются биохимические процессы: неоткуда взяться строительному материалу для гормонов, страдает нервная система, появляются апатия, головокружения и проблемы с кожей. По сути, те же последствия ждут человека, который решит сидеть на монодиете из брокколи или овсянки — любой самый суперфуд в одиночку не способен обеспечить организм всем необходимым.

Чтобы гречка приносила только пользу, диетолог советует соблюдать баланс. Классическая схема здоровой тарелки выглядит так: половину занимают овощи, четверть — белок (мясо, рыба, яйца), и только оставшаяся часть отводится под гарнир. В качестве последнего как раз и может выступать гречка, но в компании с бурым рисом или перловкой. Что касается количества, то усредненная норма — 150–200 граммов готовой крупы в день. Людям с высокими физическими или умственными нагрузками можно и больше, но главный принцип неизменен: разнообразие — вот настоящий залог здоровья, а не фанатичная преданность одной каше.

