«Обнаруживается микропластик»: чем опасны крупы в пакетах для варки

Крупа в пакетиках стала настоящим спасением для занятых людей, которые стремятся сэкономить время на готовке. Такие продукты удобны в использовании, быстро готовятся и позволяют наслаждаться вкусной и сытной едой без особых усилий. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» узнал у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, насколько полезна эта быстрая альтернатива традиционной каше, сваренной в кастрюле.

По ее словам, раньше приготовление каши было непростым занятием. Нужно было варить крупу в кастрюле, постоянно следя за процессом, чтобы избежать пригорания или избытка жидкости. Требовалось подбирать правильную консистенцию, чтобы каша получилась нужной структуры — рассыпчатой или вязкой. Крупа в пакетах сделала этот процесс намного проще для хозяек.

«Сегодня процесс стал намного проще благодаря появлению порционных пакетиков с крупой. Теперь достаточно бросить пакетик в кипящую воду, подождать некоторое время (обычно около 9-15 минут), и каша готова. Нет нужды беспокоиться о пригорании, и посуда практически не требует мытья — достаточно лишь слегка сполоснуть кастрюлю или отправить ее в посудомоечную машину. Каши в пакетиках получаются вкусными, с крупными зернами, сохраняя свою пользу», — сказал она.

Фото: [ istockphoto.com/Pawel Kacperek ]

Как рассказала диетолог, что касается возможных негативных аспектов, пакетики для варки изготавливаются из пищевых материалов, таких как пластик, но он безопасен для здоровья, потому что выдерживает экстремально высокие температуры кипения.

«В наши дни микропластик обнаруживается повсеместно, включая кровь человека, рыбу и воздух, однако отказаться от всех продуктов, содержащих пластик, невозможно, поэтому не стоит бояться круп в пакетах», — заявила Соломатина.

Специалист объяснила, что процесс производства каш в пакетиках включает обработку зерна высоким давлением и температурой, измельчение специальными жерновами, сушку и иногда дополнительное обогащение витаминами и минералами. Некоторые производители применяют инновационные методы, такие как предварительное проращивание зерна перед переработкой, хотя такие технологии встречаются реже.

Эксперт отметила, что основное преимущество каш в пакетиках заключается в сокращении времени варки, что позволяет сохранить большее количество питательных веществ в крупах.

«Витамины, особенно водорастворимые, легко разрушаются при длительном приготовлении, тогда как минералы и антиоксиданты сохраняются лучше. Таким образом, каши в пакетиках сохраняют максимум пользы от исходного сырья, обеспечивая комфорт и удобство приготовления», — заключила собеседница издания.

Ранее сообщалось, что врачи раскрыли неожиданные свойства киви.