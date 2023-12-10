«Грешен, однажды сожрал полпалки колбасы»: Олег Сирота рассказал, как худел на одном сыре

Недавно на территории Истринской сыроварни Олега Сироты прошел «Народный трейл». В забеге по пересеченной местности для всей семьи участвовали 300 человек. Владелец сыроварни Олег Сирота бежал тоже. Но другое соревнование – триатлон – побудило фермера сесть на особую диету, чтобы «схуднуть» и на приливе сил пробежать дистанцию легче. В спорте это так называемая углеводная разгрузка. Худеть Сирота решил, поедая исключительно сыр. Камамбером, моцареллками, головками «Губернаторского» сыровар питался целую неделю, но в один день все же не удержался и навернул колбасы. С нашим корреспондентом Олег поделился итогами диеты.

С ТРУДОМ ВСТАЛ С КРОВАТИ

«Каждый раз перед соревнованиями я делаю углеводную разгрузку, – рассказывает Олег Сирота. – Это когда ты неделю не ешь никаких углеводов, ешь творог, сыр, мясо отварное, рыбу и яичные белки. Обычно я за этот период худею, потом каждый день по чуть-чуть добавляю углеводы, и это отлично придает сил. А в этот раз я подумал, почему бы не худеть только на сыре? Мне часто говорят, что от сыра толстеют. И я решил на себе проверить: что будет с человеком, который ест только сыр».

Перед началом эксперимента Олег весил 90,4 кг. На обед эдам, на ужин запеченный камамбер, менялись дни – менялись сыры. Неизменными в эти дни оставались тренировки.

«Сразу скажу – это сложно, – делится сыровар. – 95% моего рациона составлял сыр, иногда творог. Но питаться монопродуктами сложно».

На третий день, признается Сирота, с трудом поднял себя с кровати – сил не было. Но вес уходил. На четвертый день сыр стал нравиться меньше. Да и спалось тоже не очень хорошо всю неделю.

«Когда худеешь, всегда плохо спишь, плюс добавились нервы, тревога», – говорит Сирота.

ВИНОВАТ МЯСОКОМБИНАТ

Финальный седьмой день диеты был ознаменован срывом. А во всем виноват Сергиево-Посадский мясокомбинат…

«Мне было интересно посмотреть, как делается колбаса и, конечно, мне ее подарили, – рассказывает Олег. – Съел полпалки колбасы. Хотя так и напишите: «Сирота сожрал полпалки». Потому что «съел» не совсем подходящее слово. В общем, было дело. Грешен».

Фото: [ из личного архива Олега Сироты ]

В итоге спустя семь дней диеты вес фермера составил 84,6 кг. Ушло почти шесть кило. А самый известный фермер Подмосковья (да и России!) потом пару дней не мог смотреть на сыр. И такое бывает.

«Соревнования мои прошли хорошо, с организмом все прекрасно, я сдал анализы, – рассказывает о результатах сыровар. – Повторю ли я такую диету еще раз? Думаю, да. Но обычным людям я бы не советовал. После нее вес часто отыгрывается. Мой вес сейчас колеблется от 84 до 86 кг».

Инна Пичугина, главный внештатный специалист-диетолог Министерства здравоохранения Московской области:

– Такие диеты должны быть крат­косрочные – 6–7 дней, больше организм не потянет. И надо понимать, что есть противопоказания: почечная недостаточность, в целом проблемы с почками, сердечно-сосудистые патологии. Могут быть расстройства пищеварительной системы. Спортсмен вынослив, он мотивирован, на такой диете он добивается результата. А зачем это делают обычные люди? Чтобы снизить вес. Неподготовленным рисковать своим здоровьем с такой диетой я бы не советовала.