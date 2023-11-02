Грыжа размером с мяч: пожилую женщину прооперировали врачи в подмосковной Балашихе

Восьмидесятичетырехлетняя женщина поступила в стационар филиала № 3 Балашихинской больницы в тяжелом состоянии с жалобами на сильную боль в животе. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что долгое время женщина страдала пупочной грыжей, но к врачам со своей проблемой не обращалась. Поэтому грыжа постепенно прогрессировала и, достигнув размера мяча, начала сдавливать внутренние органы, вызывая сильную боль.

Заведующий хирургическим отделением филиала № 3 Балашихинской больницы Денис Гулькин подчеркнул, что пациентка довела ситуацию до критического состояния, так как в скором времени мог бы произойти некроз сдавленного грыжей участка тонкой кишки. Под общим обезболиванием медики удалили грыжу, размером 15×10×9см, и выполнили пластику пупочного кольца.

В настоящий момент пациентка уже выписана и находится дома под амбулаторным наблюдением хирурга. Доктор напомнил, что даже при малейшем подозрении на недомогание следует обратиться к врачу по месту жительства.

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