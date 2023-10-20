Грыжа размером с тыкву: пациента с огромной грыжей прооперировали в Долгопрудном

Семидесятишестилетний мужчина поступил в Долгопрудненскую больницу с жалобами на боли в огромном грыжевом мешке в паховой области. Об этом сообщили в пресс-службе Минздраве Московской области.

Отмечается, что пациент длительное время страдал от постепенно увеличивающейся паховой грыжи. Несмотря на пожилой возраст, было принято решение провести ему полостную операцию, чтобы удалить грыжу под спинальной анестезией.

Доктор медицинских наук, хирург Сергей Лисин рассказал, что содержимым гигантской грыжи оказались петли кишечника, почти половину которого удалось высвободить и вправить обратно в брюшную полость, при этом закрыв дефект синтетической сеткой.

К счастью, послеоперационный период протекал гладко. На данный момент пациент чувствует себя хорошо и уже выписан.

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