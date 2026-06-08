«Гусиная кожа»: дерматолог развеяла миф о «прыщах» на ягодицах

Большинство воспалений в области ягодиц люди ошибочно принимают за акне, хотя в реальности лишь небольшая часть таких высыпаний связана с этим заболеванием. Об этом « Газете.Ru » рассказала врач-дерматолог и косметолог Juvi Clinic Дарья Цешинская.

По словам специалиста, чаще всего причиной становится фолликулит — воспаление волосяных фолликулов. Он проявляется в виде мелких красных бугорков, иногда с гнойными элементами, и нередко сопровождается дискомфортом. В группе риска находятся люди с повышенной потливостью, любители синтетической одежды, а также те, кто травмирует кожу во время бритья или депиляции.

Летом вероятность появления воспалений возрастает из-за жары, длительного ношения мокрых купальников и несвоевременной смены одежды после тренировок.

Цешинская отметила, что тесное синтетическое белье может провоцировать закупорку пор и образование комедонов, которые внешне напоминают прыщи. Кроме того, высыпания иногда связаны с контактным дерматитом — реакцией кожи на ткань, косметику или средства гигиены.

Еще одной распространенной причиной врач назвала фолликулярный гиперкератоз, известный как «гусиная кожа». Такое состояние проявляется плотными мелкими бугорками и связано с нарушением процессов ороговения кожи.

Для профилактики специалист посоветовала выбирать одежду из натуральных тканей, своевременно менять мокрую или потную одежду и использовать стерильные инструменты при депиляции.

При воспалениях врач рекомендовала наружные средства с бензоилпероксидом или салициловой кислотой, а при закупорке пор — средства с альфа-гидроксикислотами.

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