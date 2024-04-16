Химик Дроганова пояснила, когда чипсы могут привести к отравлению

По словам химика Татьяны Дрогановой, закрытая пачка чипсов может храниться в правильных условиях весьма долго, при этом открытые чипсы лучше не хранить, особенно в комнате. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что в таком виде чипсы могут подсохнуть, стать жесткими и невкусными или же, напротив, при повышенной влажности воздуха размягчатся и перестанут хрустеть. При этом масло, которым они пропитываются при жарке, при неправильном хранении может прогоркнуть, а такие чипсы нив коем случае нельзя употреблять в пищу, поскольку это может грозить отравлением.

По мнению эксперта, для дальнейшего хранения открытой пачки чипсов можно переложить их в герметичный контейнер и хранить в темном месте.