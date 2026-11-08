Ученые нашли неожиданное средство от запора

Всего два зеленых киви в день могут помочь людям, страдающим хроническими запорами. Ученые обнаружили, что регулярное употребление этих фруктов улучшает частоту опорожнения кишечника, а по результатам отдельных клинических испытаний эффект сопоставим с действием псиллиума — популярного источника пищевых волокон. К таким выводам пришел исследователь японского Университета Тохоку Ехэй Окава. Его научный обзор опубликован в Medical Insider . Всего специалист изучил 33 работы, посвященные влиянию киви на пищеварение.

В исследованиях участвовали взрослые с функциональными запорами и синдромом раздраженного кишечника, сопровождающимся затрудненной дефекацией. Одни добровольцы ежедневно съедали два зеленых киви, другие принимали 7,5 г псиллиума или употребляли чернослив. Участники всех групп отмечали улучшения, включая более регулярное опорожнение кишечника. При этом статистически значимого преимущества одного способа перед другим по доле пациентов с положительным результатом выявлено не было. В одном из испытаний киви также вызывали меньше вздутия живота, чем псиллиум. Изменения оценивали на протяжении нескольких недель, поэтому рассчитывать на немедленное действие фруктов не следует.

Исследователи предполагают, что полезные свойства киви связаны с высоким содержанием воды и сочетанием разных видов клетчатки. Пищевые волокна увеличивают объем кишечного содержимого, а пектины помогают удерживать влагу, благодаря чему стул становится мягче. Дополнительную роль может играть фермент актинидин, участвующий в переваривании белков, хотя его влияние непосредственно на запоры еще требует изучения. Наиболее убедительные данные получены для свежих зеленых киви сорта Hayward, а не соков или сушеных фруктов. При этом ученые предупреждают: изменение рациона не заменяет обследование при длительных или усиливающихся симптомах. Кровь в стуле, необъяснимая потеря веса и выраженные боли требуют обращения к врачу. Сам обзор обобщает существующие исследования и не доказывает, что киви способны заменить назначенное лечение.