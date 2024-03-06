Химик Дроганова считает, что шампунем «три в одном» можно испортить волосы

Многие производители косметики выпускают комбинированные средства, которые можно использовать как шампунь и кондиционер для волос. По словам химика Татьяны Дрогановой, хотя это и удобно, однако здесь масса подводных камней. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что у шампуня, кондиционера и геля для душа в целом разные задачи, а также они по-разному воздействуют на волосы, кожу головы и тела.

По мнению эксперта, комбинированные средства содержат в своем составе компоненты, которые нацелены на универсальность, однако каждая отдельная задача выполняется недостаточно эффективно.

Она добавила, что также совмещенные средства при частом применении могут вызывать негативные последствия.