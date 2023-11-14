Химик Юрова назвала категории людей, которым противопоказаны сыры с плесенью

Плесневые грибки, выращиваемые на сырах и колбасах, безопасны для организма человека. По словам химика Натальи Юровой, противопоказанием к употреблению мягких плесневых сыров и колбас является непереносимость пенициллина, поскольку этот грибок и образует «благородную» плесень, и острые грибковые заболевания, вроде кандиоза. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что осторожно такие продукты употреблять в пищу стоит людям, которые страдают хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

По мнению эксперта, также возможны проблемы с кишечником при условии употребления свыше ста грамм плесневых колбас и сыров ежедневно.

Она отметила, что не следует чрезмерно увлекаться такими продуктами аллергикам, беременным, детям и страдающим ожирением.