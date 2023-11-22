Химик Юрова назвала полезные свойства хурмы

По словам химика Натальи Юровой, хурма является одним из наиболее любимых осенних фруктов граждан РФ, благодаря содержанию в ней витамина С, железа, магния, калия и иных микроэлементов, этот фрукт является весьма полезным. Об этом сообщает Life.ru.