Химик Косникова пояснила отсутствие безусловного вреда экзотической еды

Многие думают, что организм жителей нашей страны не приспособлен к перевариванию экзотических фруктов, в связи с чем на них может быть аллергия. Химик-технолог Ольга Косникова объяснила, почему данное убеждение является мифом. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, организм здорового человека спокойно расщепляет любую еду на белки, жиры, углеводы, минеральные вещества и витамины и для этого не требуется никакого привыкания.

Эксперт добавила, что новые продукты следует пробовать аккуратно и не стоит исключать индивидуальную реакцию, включая аллергию.