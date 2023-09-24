Химик Косникова пояснила значение Е-добавок в продуктах

По словам химика-технолога Ольги Косниковой, Е-добавка является всего лишь символом Европы, поскольку именно там был создан свод правил по пищевым добавкам. Об этом сообщает Life.ru .

Она пояснила, что с 60-х годов прошлого века пища и ее ингредиенты начали контролироваться на мировом уровне. Для этого был создан Кодекс Алиментариус, принятые всеми странами.

По мнению эксперта, на месте Е-добавок главной буквой могла быть любая другая буква, которая точно так же пугала бы отдельных потребителей.

Она добавила, что Е-добавки кладут в пищу для торможения окисления и прогоркания жиров, кроме того, стабилизаторы не дают продукту расслоиться и выглядеть неаппетитно.