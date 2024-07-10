Химик Поликарпова пояснила опасность «мясного клея» для человека в больших объемах

«Мясной клей», с которым стали перегибать производители колбас, ветчины и котлет, в умеренных объемах безвреден для человека, однако представляет опасность для здоровья в больших дозах. Химик Людмила Поликарпова рассказала об особенностях данной добавки. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, это продукт не искусственного происхождения. Основной его компонент — трансглутаминаза — вырабатывается рядом микроорганизмов и не является ГМО. В целом «мясной клей» представляет смесь ферментов, мальтодекстрина и протеинов. Его действие заключается в придании нужной формы, текстуры и цвета мясным изделиям.

Эксперт добавила, что определить наличие «мясного клея» в продукции легко, он указан на этикетке. Производители обязаны перечислять все добавки.

По ее мнению, необходимо обращать внимание на текстуру и консистенцию мясной продукции. Наличие «клея» может делать изделие более плотным и вязким. Опасность употребления изделий с «мясным клеем» - в различных химических добавках и консервантах в составе, которые могут оказать негативное влияние на здоровье человека.